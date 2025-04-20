Отключение воды в Харькове с 21 по 27 апреля произойдет из-за аварий и ремонтных работ в городе

В Харьковводоканале предупредили об отключении воды в Харькове с 21 по 27 апреля в связи с плановыми и аварийными работами в городе, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось в объявлениях на сайте местного совета.

Отключение воды в Харькове с 21 по 27 апреля произойдет, ведь в городе начались масштабные ремонтные работы, необходимые для подготовки к новому отопительному сезону. В этой связи коммунальное предприятие предупредило жителей о длительной приостановке подачи.

Так, на проспекте Жуковского планируется переложение трубопроводов теплоснабжения. Поэтому горячее водоснабжение перекроют в домах 1 и 15. Ограничения начнут действовать 21 числа, а 26 их планируют снять и вернуть горячее водоснабжение.

Также начались аварийные работы на домовых системах горячего водоснабжения по улице Студенческий дом. 5/4. Там произошел дефект в техническом подполье. Теплую будут выключать до 25 числа.

Из-за аварийной ситуации произошло прекращение подачи холодной воды по адресу Астрономический дом. 25 по стояку 5-ти квартир, под.2 (квартиры №№ 22, 25, 28, 31, 34). Ограничение планируется снять в среду, 23-го.

В случае если работы удастся выполнить раньше, подачу горячей возобновят до установленных сроков. Но предварительно жителям следует ориентироваться на официально озвученные сроки.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Львовянин притворялся работником СБУ: суд решил его судьбу.

Также Politeka писала, Счастливые числа на 2025 год для Львов: как добиться успеха, используя астрологию.

Как сообщала Politeka, во Львовской области водитель маршрутки высадил ребенка на мороз: имела удостоверение личности с инвалидностью.