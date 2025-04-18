В Україні активізувалися фальшивомонетники, відомо, які гроші підробляють найчастіше та як розпізнати підробку.

Останнім часом в Україні почастішали випадки появи фальшивих грошей, як зазначають експерти, існують дві купюри, які шахраї підробляють найчастіше — саме з ними слід бути особливо уважними, передає Politeka.

Голова правління "Ліги банків України" Олена Коробкова пояснила, що в обіг найчастіше потрапляли підроблені банкноти номіналом 200 та 500 гривень.

Причина проста: ці купюри мають високу популярність у розрахунках, водночас їх відносно легко підробити. Втім, за словами експерта, загальна кількість підробок в обігу поки що не становить загрози.

Сучасні технології значно полегшили завдання фальшивомонетникам — завдяки доступним принтерам вони створюють підробки, які складно відрізнити на око.

Саме тому українцям слід звертати увагу на рельєфні елементи банкнот — вони є на справжніх купюрах і відчуваються на дотик.

Особливої пильності потребують розрахунки на ринках, у кіосках або торгових точках із сумнівною репутацією. Також не варто обмінювати гроші в неліцензованих пунктах, адже це збільшує ризик натрапити на підробку.

Як захиститися від фальшивих гривень: практичні поради.

Користуйтеся безготівковими розрахунками: оплата карткою дозволяє уникнути ризику отримати фальшиві гроші на здачу.

Перевіряйте купюри портативним детектором: якщо ви часто купуєте на ринку чи у місцях із підвищеним ризиком, такий прилад стане надійним помічником.

Не розмінюйте гроші незнайомцям: під виглядом прохання про розмін можуть збувати підробки.

Обмінюйте валюту лише у банках або офіційних обмінниках: так ви зменшите ймовірність потрапити на фальшивку.

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