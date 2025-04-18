В Украине активизировались фальшивомонетчики, известно, какие деньги подрабатывают чаще всего и как распознать подлог.

В последнее время в Украине участились случаи появления фальшивых денег , как отмечают эксперты, существуют две купюры, которые мошенники подделывают чаще всего - именно с ними следует быть особенно внимательными, передает Politeka.

Председатель правления "Лиги банков Украины" Елена Коробкова пояснила, что в обращение чаще всего попадали поддельные банкноты номиналом в 200 и 500 гривен.

Причина проста: эти купюры пользуются высокой популярностью в расчетах, в то же время их относительно легко подделать.

Современные технологии значительно облегчили задачу фальшивомонетчикам – благодаря доступным принтерам они создают подделки, которые сложно отличить на глаз.

Именно поэтому украинцам следует обращать внимание на рельефные элементы банкнот — они есть на настоящих купюрах и ощущаются на ощупь.

В особой бдительности нуждаются расчеты на рынках, в киосках или торговых точках с сомнительной репутацией. Также не стоит обменивать деньги в нелицензированных пунктах, ведь это увеличивает риск встретиться с подделкой.

Как защититься от фальшивых гривен: практические советы

Используйте безналичные расчеты: оплата картой позволяет избежать риска получить фальшивые деньги на сдачу.

Проверяйте купюры портативным детектором: если вы часто приобретаете на рынке или в местах с повышенным риском, такой прибор станет надежным помощником.

Не разменивайте деньги незнакомцам: под видом просьбы о размене могут сбывать подделки.

Обменяйте валюту только в банках или официальных обменниках: так вы снизите вероятность попасть на фальшивку.

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