Слід очікувати відключення газу в Харківській області з 21 по 27 квітня, проте лише у деяких районах.

Відключення газу в Харківській області з 21 по 27 квітня плануються, проте вони торкнуться не всіх жителів регіону, повідомляє Politeka.net.

У філії «Газмережі» повідомили, що тимчасові незручності виникнуть лише в окремих районах, де цього дня проводитимуться планові роботи на газових мережах у низці населених пунктів.

Відключення газу на Харківщині з 21 по 27 квітня можливе через аварії та ремонтні роботи. Так, для забезпечення безперебійного розподілу блакитного палива, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» з 8:00 21 квітня 2025 року розпочне технічні роботи, що передбачають тимчасове припинення подачі блакитногго палива до осель мешканців села Андріївка Ізюмського (колишнього Балаклійського) району.

Завершити роботи планується до 27 квітня 2025 року.

Жителів Андріївки просять забезпечити доступ до газових приладів у помешканнях, щоб фахівці мали змогу оперативно та безпечно відновити газопостачання після завершення робіт.

«Прохання мешканцям будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» до газових приладів своїх приміщень для проведення комплексу робіт із відновлення газопостачання», - говориться в повідомленні.

Варто зазначити, що з метою безпеки споживачів відновлення подачі газу проводитиметься за наявності мешканців у своїх будинках.

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