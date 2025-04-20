Следует ожидать отключения газа в Харьковской области с 21 по 27 апреля, однако только в некоторых районах.

Отключения газа в Харьковской области с 21 по 27 апреля планируются, однако они коснутся не всех жителей региона, сообщает Politeka.net.

В филиале "Газсети" сообщили, что временные неудобства возникнут только в отдельных районах, где в этот день будут проводиться плановые работы на газовых сетях в ряде населенных пунктов.

Отключение газа в Харьковской области с 21 по 27 апреля возможно из-за аварий и ремонтных работ. Так, для обеспечения бесперебойного распределения голубого топлива, Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» с 8:00 21 апреля 2025 начнет технические работы, предусматривающие временное прекращение подачи голубого топлива в дома жителей села Андреевка Изюмского

Завершить работу планируется до 27 апреля 2025 года.

Жителей Андреевки просят обеспечить доступ к газовым приборам в помещениях, чтобы специалисты могли оперативно и безопасно возобновить газоснабжение после завершения работ.

«Просьба жильцам домов и квартир перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» к газовым приборам своих помещений для проведения комплекса работ по восстановлению газоснабжения», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в целях безопасности потребителей возобновление подачи газа будет проводиться при наличии жильцов в своих домах.

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