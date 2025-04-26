Грошова допомога в Харкові стала значною підтримкою для певних категорій осіб, адже для когось це буквально єдиний дохід.

Грошова допомога у Харкові від Агентства ООН у справах біженців, це реальний шанс для вразливих родин покрити базові потреби, повідомляє Politeka.

Як інформує УВКБ ООН, з жовтня минулого року сума щомісячної виплати зросла до 3600 гривень на кожного члена сім’ї, а раніше було 2200. Цей платіж розрахований на три місяці, тож загалом ідеться про 10 800 гривень на особу.

Програма охоплює тимчасово переміщених українців, а також тих, хто повернувся додому, зокрема і з-за кордону. Пункти збору даних для участі з 13 січня 2025 року відкрили в десяти містах України, серед яких — і наш облцентр. Грошова допомога у Харкові призначена не всім підряд, необхідно відповідати певним критеріям.

По-перше, дохід на одного члена родини має бути нижчим за 5400. По-друге, отримати підтримку не зможуть ті, хто вже отримував подібні виплати від інших міжнародних або гуманітарних організацій.

Крім того, гроші надаються лише вразливим категоріям: родинам, де є тільки один із батьків із дітьми до 18 років, людям похилого віку (від 55 років), сім’ям із членами з інвалідністю чи хронічними хворобами, а також домогосподарствам, які складаються з кількох одиноких літніх людей.

Це підтримка, яка може стати тимчасовим, але важливим рятівним колом для тих, хто цього справді потребує.

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