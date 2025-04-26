Денежная помощь в Харькове стала значительной поддержкой определенным категориям лиц, ведь для кого-то это буквально единственный доход.

Денежная помощь в Харькове от Агентства ООН по делам беженцев это реальный шанс для уязвимых семей покрыть базовые потребности, сообщает Politeka.

Как информирует УВКБ ООН, с октября прошлого года сумма ежемесячной выплаты выросла до 3600 гривен на каждого члена семьи, а раньше было 2200. Этот платеж рассчитан на три месяца, поэтому речь идет о 10 800 гривен на человека.

Программа охватывает временно перемещенных украинцев, а также вернувшихся домой, в том числе и из-за рубежа. Пункты сбора данных для участия с 13 января 2025 года открыли в десяти городах Украины, среди которых и наш облцентр. Денежная помощь в Харькове назначена не всем подряд, необходимо отвечать определенным критериям.

Во-первых, доход на одного члена семьи должен быть ниже 5400. Во-вторых, получить поддержку не смогут те, кто уже получал подобные выплаты от других международных или гуманитарных организаций.

Кроме того, деньги предоставляются только уязвимым категориям: семьям, где есть только один из родителей с детьми до 18 лет, пожилым людям (от 55 лет), семьям с членами с инвалидностью или хроническими болезнями, а также домохозяйствам, состоящим из нескольких одиноких пожилых людей.

Это поддержка, которая может стать временным, но важным спасительным кругом для тех, кто в этом действительно нуждается.

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