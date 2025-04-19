У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання консервів у Львові, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання спостерігалося серед оливок, бичків у томатному соусі та кабачкової ікри.

Так, ікра з кабачків (440 г) у магазині Novus коштує 83,69 грн. Це на 12,72 більше, ніж середня ціна в березні (70,97). Найнижчий цінник протягом березня становив 59,99 гривень, а вже з початку квітня продукт тримається на стабільній позначці 83,69.

Більш стрімке зростання зафіксовано у бичків Аквамарин (230 г): з 97,10 грн у березні до 106,70 у квітні. Це приріст у 9,60 за місяць.

Серед оливок рекордсменами стали зелені без кісточки Іберіка (170 г) – зростання склало 9,63 гривень, з 40,27 до 49,90. Чорні з кісточкою (300 г) подорожчали з 97,05 до 98,53.

Помірніше зросли ціни на інші продукти: цукрова кукурудза (420 г) з 36,33 до 36,60 грн, а сардини натуральні (230 г) — з 71,24 до 74,32.

Експерти подорожчання консервів у Львові із загальним підвищенням витрат на логістику, виробництво та коливанням валютного курсу. Споживачам радять порівнювати ситуації в різних мережах — різниця іноді сягає 5–10 гривень на одиниці товару.