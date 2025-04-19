У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання консервів у Львові, повідомляє Politeka.
Найбільше зростання спостерігалося серед оливок, бичків у томатному соусі та кабачкової ікри.
Так, ікра з кабачків (440 г) у магазині Novus коштує 83,69 грн. Це на 12,72 більше, ніж середня ціна в березні (70,97). Найнижчий цінник протягом березня становив 59,99 гривень, а вже з початку квітня продукт тримається на стабільній позначці 83,69.
Більш стрімке зростання зафіксовано у бичків Аквамарин (230 г): з 97,10 грн у березні до 106,70 у квітні. Це приріст у 9,60 за місяць.
Серед оливок рекордсменами стали зелені без кісточки Іберіка (170 г) – зростання склало 9,63 гривень, з 40,27 до 49,90. Чорні з кісточкою (300 г) подорожчали з 97,05 до 98,53.
Помірніше зросли ціни на інші продукти: цукрова кукурудза (420 г) з 36,33 до 36,60 грн, а сардини натуральні (230 г) — з 71,24 до 74,32.
Експерти подорожчання консервів у Львові із загальним підвищенням витрат на логістику, виробництво та коливанням валютного курсу. Споживачам радять порівнювати ситуації в різних мережах — різниця іноді сягає 5–10 гривень на одиниці товару.
Окрім того, на ціноутворення впливають сезонні коливання попиту та імпортна залежність окремих товарів. Економісти прогнозують, що до літа цінники можуть залишатися нестабільними, особливо на продукти з високою часткою імпортної складової.
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