В апреле 2025 зафиксировано подорожание консервов во Львове, сообщает Politeka.
Наибольший рост наблюдался среди оливок, бычков в томатном соусе и кабачковой икре.
Да, икра из кабачков (440 г) в магазине Novus стоит 83,69 грн. Это на 12,72 больше, чем средняя цена в марте (70,97). Самый низкий ценник в течение марта составил 59,99 гривен, а уже с начала апреля продукт держится на стабильной отметке 83,69.
Более стремительный рост отмечен у бычков Аквамарин (230 г): с 97,10 грн в марте до 106,70 в апреле. Это прирост в 9,60 в месяц.
Среди оливок рекордсменами стали зеленые без косточки Иберика (170 г) – рост составил 9,63 гривен, с 40,27 до 49,90. Черные с косточкой (300 г) подорожали с 97,05 до 98,53.
Более умеренно выросли цены на другие продукты: сахарная кукуруза (420 г) с 36,33 до 36,60 грн, а сардины натуральные (230 г) — с 71,24 до 74,32.
Эксперты связывают подорожание консервов во Львове с общим повышением затрат на логистику, производство и колебанием валютного курса. Потребителям советуют сравнивать ситуации в разных сетях — разница иногда достигает 5–10 гривен на единицу товара.
Кроме того, на ценообразование влияют сезонные колебания спроса и импортная зависимость отдельных товаров. Экономисты прогнозируют, что к лету ценники могут оставаться нестабильными, особенно на продукты с высокой долей импортной составляющей.
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