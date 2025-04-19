В апреле 2025 зафиксировано подорожание консервов во Львове, сообщает Politeka.

Наибольший рост наблюдался среди оливок, бычков в томатном соусе и кабачковой икре.

Да, икра из кабачков (440 г) в магазине Novus стоит 83,69 грн. Это на 12,72 больше, чем средняя цена в марте (70,97). Самый низкий ценник в течение марта составил 59,99 гривен, а уже с начала апреля продукт держится на стабильной отметке 83,69.

Более стремительный рост отмечен у бычков Аквамарин (230 г): с 97,10 грн в марте до 106,70 в апреле. Это прирост в 9,60 в месяц.

Среди оливок рекордсменами стали зеленые без косточки Иберика (170 г) – рост составил 9,63 гривен, с 40,27 до 49,90. Черные с косточкой (300 г) подорожали с 97,05 до 98,53.

Более умеренно выросли цены на другие продукты: сахарная кукуруза (420 г) с 36,33 до 36,60 грн, а сардины натуральные (230 г) — с 71,24 до 74,32.

Эксперты связывают подорожание консервов во Львове с общим повышением затрат на логистику, производство и колебанием валютного курса. Потребителям советуют сравнивать ситуации в разных сетях — разница иногда достигает 5–10 гривен на единицу товара.