Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не буде, проте частина українців може зекономити.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові поки не відбудеться, проте частина мешканців може платити менше за світло, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці про ціни та пільги у травні.

Щодо електроенергії, то є можливість економити на вже встановлених цінниках. Хоча є можливість економити на вже встановлених цінах. У травні ціна на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год.

Водночас деякі споживачі зможуть зменшити свої витрати. Йдеться про власників двозонних лічильників:

у денний час (з 7:00 до 23:00) діятиме звичайний тариф,

у нічний період (з 23:00 до 7:00) — знижений, удвічі дешевший.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, вартість газу для населення залишиться на колишньому рівні. Основний постачальник - "Нафтогаз України" - продовжить забезпечувати близько 98% домогосподарств країни за ціною 7,96 грн за кубометр.

Хоча підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не затроне блакитне паливо частина містян отримає більші платіжки. Нова платіжка стосуватиметься мешканців багатоквартирних будинків і охоплюватиме нову послугу — технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Квитанції надходитимуть не щомісяця, а періодично — залежно від віку будинку:

для будинків із мережами, яким понад 25 років — раз на три роки,

для будівель із новішими мережами (менше ніж 25 років) — раз на п’ять років.

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