Повышения тарифов на коммунальные услуги в Харькове не будет, однако часть украинцев может сэкономить.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове пока не состоится, однако часть жителей может платить меньше света, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности о ценах и льготах в мае.

Что касается электроэнергии, то есть возможность экономить на уже установленных ценнниках. В мае цена на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время, некоторые потребители смогут уменьшить свои расходы. Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков:

в дневное время (с 7:00 до 23:00) будет действовать обычный тариф,

в ночной период (с 23:00 до 7:00) - пониженный, вдвое дешевле.

Согласно решению Кабинета Министров, стоимость газа для населения останется на прежнем уровне. Основной поставщик – "Нафтогаз Украины" – продолжит обеспечивать около 98% домохозяйств страны по цене 7,96 грн за кубометр.

Хотя повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не затронет голубое топливо, часть горожан получит большие платежки. Новая платежка касается жителей многоквартирных домов и будет охватывать новую услугу — техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Квитанции будут поступать не ежемесячно, а периодически в зависимости от возраста дома:

для домов с сетями старше 25 лет — раз в три года,

для зданий с более новыми сетями (менее 25 лет) — раз в пять лет.

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