Підвищення тарифів на газ у Харкові поки не відбулося, проте у компаній постачальників є декілька проблем.

Підвищення тарифів на газ у Харкові поки не відбулося, однак чинні ціни не компенсують витрати постачальників, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, чого чекати від вартості у травні.

Уряд України подовжив дію фіксованої ціни на постачання блакитного палива для населення до 31 жовтня 2025 року. Відповідно до оновленої інформації, компанія «Нафтогаз» і надалі постачатиме його українцям за стабільною ціною.

Також вартість теплопостачання для мешканців міста залишається незмінними з початку повномасштабного вторгнення — 1539 грн за одну гігакалорію. Експерти розповідають, що нинішній тарифний план не покриває фактичну собівартість послуги, яка перевищує 2,5 тисячі гривень за гігакалорію.

У травні вартість одного кубометра газу для побутових споживачів залежно від постачальника становить від 7,96 до 7,99 грн. А це означає, що підвищення тарифів на газ у Харкові не буде. Для споживачів без газових лічильників діють фіксовані тарифи. Зокрема:

за наявності централізованого гарячого водопостачання сума на одну особу становить з 26,11 до 26,21 гривень;

у разі його відсутності – з 42,90 до 43,07 грн;

для квартир, обладнаних газовою плитою та водонагрівачем, тариф коливається від 83,50 до 83,82 грн на особу.

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