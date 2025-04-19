Повышение тарифов на газ в Харькове пока не произошло, однако у компаний поставщиков есть несколько проблем.

Повышение тарифов на газ в Харькове пока не произошло, однако действующие цены не компенсируют расходы поставщиков, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать от стоимости в мае.

Правительство Украины продлило действие фиксированной цены на поставку голубого топлива для населения до 31 октября 2025 года. Согласно обновленной информации, компания «Нафтогаз» и дальше будет поставлять его украинцам по стабильной цене.

Также стоимость теплоснабжения для жителей города остается неизменной с начала полномасштабного вторжения — 1539 грн за одну гигакалорию. Эксперты рассказывают, что нынешний тарифный план не покрывает фактическую себестоимость услуги, превышающей 2,5 тысяч гривен за гигакалорию.

В мае стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей в зависимости от поставщика составляет от 7,96 до 7,99 грн. А это значит, что повышения тарифов на газ в Харькове не будет. Для потребителей без газовых счетчиков действуют фиксированные цены. В частности:

при наличии централизованного горячего водоснабжения сумма на одного человека составляет с 26,11 до 26,21 гривен;

при его отсутствии – с 42,90 до 43,07 грн;

для квартир, оборудованных газовой плитой и водонагревателем, стоимость колеблется от 83,50 до 83,82 грн на человека.

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