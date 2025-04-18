Якщо ви шукаєте найбільш високооплачувані вакансії в Києві, то є безліч варіантів із зарплатами від 40 тисяч гривень.

У столиці з’явилися найбільш високооплачувані вакансії в Києві, які поєднують хороший дохід, зручний графік і можливості для розвитку, повідомляє Politeka.

Від торговельного залу до керма власного авто — обирайте, що ближче саме вам.

TERRAHOME OUTDOOR, представник елітних outdoor-меблів, відкриває новий салон у ТЦ "Продекор" (вул. Перемоги, 1) і шукає менеджера з продажу. Пропонують ставку +% від продажів, що разом дає до 60 000 грн. Обов’язки — комунікація з клієнтами, ведення CRM, оформлення замовлень. Серед бонусів — офіційне працевлаштування, кар’єрний ріст, можливість поїздок на меблеві виставки в Париж, Мілан і Рим за рахунок компанії.

Не менш приваблива пропозиція — кур'єр зі своїм авто у мережу ресторанів «Япіко». Зарплата 39 000–41 000 грн, оплата двічі на місяць, щоденна компенсація пального, комфортні умови (обід, кімната для відпочинку, подарунки, знижки). Підходить тим, хто добре орієнтується в місті й хоче стабільний дохід.

Ще одна серед найбільш високооплачуваних вакансій у Києві — бариста в Aroma Kava. Навіть без досвіду можна стартувати з 22 000 грн і зростати до 40 000 грн. Навчання, знижки, зручне розташування та гнучкий графік — чудова нагода для студентів і тих, хто хоче професійного розвитку в кавовій індустрії.

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