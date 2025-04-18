Если вы ищете самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве, есть множество вариантов с зарплатами от 40 тысяч гривен.

В столице появились самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве, сочетающие хороший доход, удобный график и возможности для развития, сообщает Politeka.

От торгового зала до руля своего автомобиля – выбирайте, что ближе именно вам.

TERRAHOME OUTDOOR , представитель элитной outdoor-мебели, открывает новый салон в ТЦ "Продекор" (ул. Победы, 1) и ищет менеджера по продажам . Предлагают ставку +% от продаж, что дает до 60 000 грн. Обязанности – коммуникация с клиентами, ведение CRM, оформление заказов. Среди бонусов – официальное трудоустройство, карьерный рост, возможность поездок на мебельные выставки в Париж, Милан и Рим за счет компании.

Не менее привлекательное предложение — курьер со своим авто в сеть ресторанов «Япико» . Зарплата 39 000–41 000 грн., оплата дважды в месяц, ежедневная компенсация горючего, комфортные условия (обед, комната отдыха, подарки, скидки). Подходит тем, кто хорошо ориентируется в городе и хочет стабильного дохода.

Еще одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Киеве — бариста в Aroma Kava . Даже без опыта можно стартовать с 22 000 грн. и расти до 40 000 грн. Обучение, скидки, удобное расположение и гибкий график – отличный случай для студентов и тех, кто хочет профессионального развития в кофейной индустрии.

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