Синоптики склали прогноз погоди у Львові на тиждень з 21 по 27 квітня, вони обіцяють кардинальні зміни.

Синоптики зробили прогноз погоди у Львові на тиждень з 21 по 27 квітня, орбіцяють помірно теплі дня, без різких коливань температури та екстремальних опадів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Львові на тиждень з 21 по 27 квітня. 21.04 в понеділок чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температура повітря прогріється до +11 та +22 градусів.

У вівторок 22-ого повітря прогріється до +24 градусів. Цей день обіцяє бути ясним вранці та ввечері, на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Середа 23-ого - буде ясно недовго, вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без дощів. Температура – від +13 до +22 градусів.

У четвер, 24-ого синоптики обіцяють від 13 до 23 зі знаком "+". Хмарність протримається в місті увесь день. Синоптики обіцяють, що 24-е число пройде без дощів.

П'ятниця 25-ого, утримається прохолода. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря – +14 до +19. Наші предки говорили, сьогодні приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Субота 26-ого буде хмарною. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися - прогріється від +11 до +19.

Неділя 27-ого, перша половина дня стане ясною, а після обіду з'являться хмари. Протримається +7 до +19. З давен вірили, що з цього часу з'являються перші гриби – сморчки.

Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 квітня обіцяє похолодання з можливим дощем.

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