Синоптики заключили прогноз погоды во Львове на неделю с 21 по 27 апреля, они обещают кардинальные изменения.

Синоптики сделали прогноз погоды во Львове на неделю с 21 по 27 апреля, орбит умеренно теплые дня, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды во Львове на неделю с 21 по 27 апреля. 21:04 в понедельник чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Температура воздуха прогреется до +11 и +22 градусов.

Во вторник 22-го воздух прогреется до +24 градусов. Этот день обещает быть ясным утром и вечером, на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Среда 23-го будет ясно недолго, уже днем ​​небо затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без дождей. Температура – ​​от +13 до +22 градусов.

В четверг, 24-го синоптики обещают от 13 до 23 со знаком "+". Облачность продержится в городе весь день. Синоптики обещают, что 24 число пройдет без дождей.

Пятница 25-го , удержится прохлада. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +14 до +19. Наши предки говорили, сегодня приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Суббота 26-го будет облачной. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который должен окончиться позже – прогреется от +11 до +19.

Воскресенье 27-го, первая половина дня станет ясной, а после обеда появятся облака. Продержится +7 до +19. Издавна верили, что с этого времени появляются первые грибы – сморчки.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 апреля обещает похолодание с возможнымы осадками.

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