Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 21 по 27 квітня та пообіцяли зміни.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 27 квітня та розкрили, які сюрпризи очікують мешканців міста, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 21 по 27 квітня. 21.04 небо цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Температура повітря підніметься до +23 градусів.

У вівторок 22-ого повітря прогріється до +23 градусів. Цей день обіцяє бути хмарним. Вони з'являться вдень, протримаються до вечора. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні".

Середа 23-ого розпочнеться без дощів, ясно вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температура – від +13 до +24 градусів. Сьогодні відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, в народі – Юр'єв день.

У четвер, 24-ого синоптики обіцяють від 14 до 24 зі знаком "+". Ясно буде майже весь день, можлива недовга окупація неба хмарами. Здавна казали, "якщо до сьогодні води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим".

П'ятниця 25-ого, безхмарний ранок протримається недовго, все зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Температура повітря – +14 до +21. Наші предки гоіорили, сьогодні приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Субота 26-ого піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути - прогріється від +14 до +19. В народі вірили, що цього числа, коли видавався й справді тихий день, то селяни примітили: "Це – до врожаю ранніх хлібів".

Неділя 27-ого,протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Протримається +11 до +16. Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 числа – у перших числах травня похолодає.

Отже прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 квітня обіцяє похолодання та дрібний дощ ближче до вихідних.

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