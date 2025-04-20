Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 апреля и пообещали изменения.

Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 апреля и раскрыли, какие сюрпризы ожидают жителей города, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 апреля. 21.04 небо окажется ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Во вторник 22-го воздух прогреется до +23 градусов. Этот день обещает быть облачным. Они появятся днем, продержатся до конца дня. У крестьян была традиция 22 апреля обходить источники и проговаривать: "Подземная водица, открываем тебе внешние пути".

Среда двадцать третьего начнется без дождей, ясно утром и вечером, а днем ​​небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Температура – ​​от +13 до +24 градусов. Сегодня отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца, в народе – день Юрия.

В четверг, 24-го синоптики обещают от 14 до 24 со знаком "+". Ясно почти весь день, возможна недолгая оккупация облаками. Издавна говорили, "если до сегодняшнего дня воды не раскрылись, то весна поздняя и лето плохое".

Пятница двадцать пятого - безоблачное утро продержится недолго, все изменится уже в середине дня и небо покроется облаками, которые продержатся до вечера. Температура воздуха – +14 до +21. Наши предки гоиорилы, сегодня приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Суббота двадцать шестой - пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть - прогреется от +14 до +19. В народе верили, что в это число, когда казался действительно тихий день, то крестьяне приметили: "Это - к урожаю ранних хлебов".

Воскресенье 27-го, на протяжении всего дня погода станет пасмурной. Без осадков, +11 до +16. Наши предки приметили, если в этот день тепло - весна станет теплой.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 апреля обещает похолодание и мелкий дождь ближе к выходным.

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