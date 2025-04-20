Синоптики склали прогноз погоди в Києві на тиждень з 21 -27 квітня та порадували прогнозами.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 21 по 27 квітня та розкрили, чого очікувати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 21 по 27 квітня. 21.04 хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря підніметься до +24 градусів вдень та до + 14 вночі.

У вівторок 22-ого повітря прогріється до +25 градусів. Цей день обіцяє бути ясним. Без дощів. У давнину цього числа розпочинався вигін худоби в поле.

Середа 23-ого розпочнеться без дощів, до кінця дня сонце радуватиме містян. Температура – від +17 до +26 градусів. 23 квітня відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, в народі – Юр'єв день.

У четвер, 24-ого синоптики обіцяють від 16 до 23 зі знаком "+". Ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Наші пращури помітили: "якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим".

П'ятниця 25-ого, з самого ранку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. . Температура повітря – +13 до +22. Наші предки спостерігали за вербою: якщо вона вже розпушилась – сильного холоду уже не буде.

Субота 26-ого не порадує. Хмарно буде триматися до самого вечора. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Прогріється від +15 до +21. В народі вірили, що цього числа, коли видавався й справді тихий день, то селяни примітили: "Це – до врожаю ранніх хлібів".

Неділя 27-ого, принесе невеличке похолодання. Протримається +13 до +20. З давен вірили, що якщо тепло 27 квітня – у перших числах травня похолодає.

Отже прогноз погоди в Києві на тиждень з 21 по 27 квітня обіцяє похолодання з вихідних.

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