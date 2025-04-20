Синоптики составили прогноз погоды в Киеве на неделю с 21 -27 апреля и порадовали прогнозами.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 21 по 27 апреля и раскрыли, чего ожидать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 21 по 27 апреля. 21:04 облака, которые появятся днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +24 градусов днем ​​и до +14 ночью.

Во вторник 22-го воздух прогреется до +25 градусов. Этот день обещает быть ясным. Без дождей. В древности этого числа начинался выгон скота в поле.

Среда 23-го начнется без дождей, к концу дня солнце будет радовать горожан. Температура – ​​от +17 до +26 градусов. 23 апреля отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца, в народе – день Юрия.

В четверг, 24-го синоптики обещают от 16 до 23 со знаком "+". Утром и вечером ожидается ясная пора, а днем ​​небо может затянуть тучи, но ненадолго. Наши предки приметили, если в этот день клімат хороший, то и осень будет хорошая.

Пятница двадцать пятого, с самого утра ясная погода ожидается утром и вечером, а днем ​​небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. . Температура воздуха – +13 до +22. Наши предки наблюдали за ивой: если она уже разрыхлась – сильного холода уже не будет.

Суббота 26-го не порадует. Облачно будет держаться до самого вечера. Днем пойдет мелкий дождь, однако он должен стихнуть. Прогреется от +15 до +21. В народе верили, что в это число, когда казался действительно тихий день, то крестьяне приметили: "Это - к урожаю ранних хлебов".

Воскресенье 27-го принесет небольшое похолодание. Продержится +13 до +20. Издавна верили, что если тепло 27-ого – в первых числах мая похолодает.

Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 21 по 27 апреля обещает похолодание с выходных.

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