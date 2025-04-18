Робота для пенсіонерів в Харкові пропонує безліч цікавих вакансій з гідною оплатою та умовами.

З'явилися нові вакансії, що особливо підійдуть тим, кого цікавить робота для пенсіонерів в Харкові, повідомляє Politeka.

Кілька підприємств у місті готові приймати на робоче місце людей старшого віку, включаючи ветеранів, осіб з інвалідністю та ВПО.

Так, на постійну зайнятість шукають водія-експедитора категорій B, C, C1 для доставки питної води. Роботодавець знаходиться в Основ'янському районі Харкова та пропонує зарплату від 23 000 до 26 000 грн. Готові брати навіть студентів та пенсіонерів.

Стабільність також пропонують слюсарям-сантехнікам і електрогазозварникам з окладом від 10 000 до 17 000 грн. Робочий тиждень — п’ятиденний, або за схемою 2/2. Працівникам надають повний соцпакет, спецодяг і пільги на оплату комуналки. Локація — проспект Гагаріна.

Не менш вигідна вакансія — сантехнік-монтажник в організації Inter Thermo. Заробітна плата — від 25 000 до 30 000 грн. Перевага надається спеціалістам з досвідом, власним авто та знанням сучасних матеріалів. Графік — 5/2, можливі премії за робочий час у вихідні.

Робота для пенсіонерів в Харкові не тільки доступна, а й забезпечує гідні та комфортні умови праці. Варто стежити за актуальними вакансіями, щоб обрати найзручнішу й найближчу до дому пропозицію.

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