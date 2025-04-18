Работа для пенсионеров в Харькове предлагает множество интересных вакансий с достойной оплатой и условиями.

Появились новые вакансии, особенно подходящие тем, кого интересует работа для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.

Несколько предприятий в городе готовы принимать на рабочее место людей постарше, включая ветеранов, лиц с инвалидностью и ВПЛ.

Да, на постоянную занятость ищут водителя-экспедитора категорий B, C, C1 для доставки питьевой воды. Работодатель находится в Основянском районе Харькова и предлагает зарплату от 23 000 до 26 000 грн. Готовы брать даже студентов и пенсионеров.

Стабильность также предлагают слесарям-сантехникам и электрогазосварщикам с окладом от 10 000 до 17 000 грн. Рабочая неделя – пятидневная, или по схеме 2/2. Работникам предоставляют полный соцпакет, спецодежду и льготы на оплату коммуналки. Локация – проспект Гагарина.

Не менее выгодна вакансия – сантехник-монтажник в организации Inter Thermo. Заработная плата – от 25 000 до 30 000 грн. Предпочтение отдается специалистам с опытом, собственным авто и знанием современных материалов. График – 5/2, возможны премии за рабочее время в выходные.

Работа для пенсионеров не только доступна, но и обеспечивает достойные и комфортные условия труда. Следует следить за актуальными вакансиями, чтобы выбрать самое удобное и ближайшее к дому предложение.

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