Пенсія в Харкові для українця повинна була бути перерахована, проте не за весь період, тому він звернувся до суду.

Пенсія в Харкові перестала виплачуватись чоловікові в належному розмірі навіть після юридичного рішення та декількох позовів на ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Дзержинського районного суду.

Чоловік отримує виплати за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», перебуваючи на обліку в Головному управлінні ПФУ в Харківській області. Починаючи з 23 вересня 2010 року, його пенсійні нарахування перестали надходити у належному розмірі.

Суд зобов’язав ПФУ провести перерахунок виплат з 1 серпня 2008 року та здійснити відповідну доплату недоотриманих сум. Пенсійний фонд здійснив перерахунок і нарахував доплату.

Крім того, ще однією постановою було визнано незаконною бездіяльність Пенсійного фонду, пенсія в Харкові для українця повинна була бути перерахована. За результатами виконання рішення було нараховано 15 046 грн за період із січня 2011 по лютий 2013 року, однак зазначена сума не була виплачена.

Таким чином, загальна сума невиплачених пенсійних коштів становить 32 296 гривень. Окрім матеріальних втрат, заявник також заявляє про завдану моральну шкоду, пов’язану з порушенням його права власності — йдеться про неправомірне позбавлення грошових коштів у сумі 47 656 гривень.

Суд відмовив у задоволенні нового позову чоловіка. При цьому в попередніх рішеннях було встановлено факт порушення його прав, а Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області зобов’язано здійснити виплату належних йому сум. Наразі триває процедура виконання цих судових рішень.

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