Пенсия в Харькове для украинца должна была быть перечислена, однако не за весь период, поэтому он обратился в суд.

Пенсия в Харькове перестала выплачиваться мужчине в должном размере даже после юридического решения и нескольких исков в ПФУ, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Дзержинского районного суда.

Мужчина получает выплаты за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», состоя на учете в Главном управлении ПФУ в Харьковской области. Начиная с 23 сентября 2010 года, его пенсионные начисления перестали поступать в должном размере.

Суд обязал ПФУ произвести перерасчет выплат с 1 августа 2008 года и осуществить соответствующую доплату недополученных сумм. ПФУ произвел перерасчет и начислил доплату.

Кроме того, еще одним постановлением было признано незаконным бездействие Пенсионного фонда, пенсия в Харькове для украинца должна была быть пересчитана.

Таким образом, общая сумма невыплаченных средств составляет 32296 гривен. Кроме материальных потерь заявитель также заявляет о причиненном моральном ущербе, связанном с нарушением его права собственности — речь идет о неправомерном лишении денежных средств в сумме 47 656 гривен.

Суд отказал в удовлетворении нового иска мужчины. При этом в предварительных решениях был установлен факт нарушения его прав, а Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области обязано произвести выплату причитающихся ему сумм. В настоящее время идет процедура выполнения этих судебных решений.

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