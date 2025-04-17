Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня вже з'явився на просторах Інтернету і місцеві жителі можуть дізнатися, чого їм очікувати.

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня обіцяє мешканцям регіону справжній весняний день із ясним небом і комфортною температурою, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, від самого ранку й до пізнього вечора сонце буде панувати над містом — жодної хмаринки та без опадів. Вночі температура триматиметься в межах +10…+13°, а вдень підніметься до +23°. Атмосферний тиск протягом доби становитиме 752–756 мм рт. ст., вітер слабкий — до 2 м/с.

Вологість буде змінюватися від 81% зранку до 32% у другій половині дня. Тут варто зауважити про небезпеку, адже висока вологість може спричиняти труднощі в терморегуляції організму, оскільки піт не випаровується так швидко, як зазвичай, що ускладнює охолодження тіла. Це підвищує ризик теплових ударів, зневоднення та загострення захворювань дихальних шляхів, таких як астма.

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня також демонструє, що цьогорічна весна виправдовує очікування: тепло прийшло впевнено та надовго. Для порівняння, максимальна температура цього дня за останні 130 років сягала +24°C у 2016 році, а найхолодніше було у 1946-му — тоді зафіксували -5°C.

Саме у цей день зазвичай пробуджуються цвіркуни, а зима остаточно здає свої позиції. Харків’янам варто скористатися нагодою і насолодитися по-справжньому весняною п’ятницею.

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