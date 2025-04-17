Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня обіцяє мешканцям регіону справжній весняний день із ясним небом і комфортною температурою, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, від самого ранку й до пізнього вечора сонце буде панувати над містом — жодної хмаринки та без опадів. Вночі температура триматиметься в межах +10…+13°, а вдень підніметься до +23°. Атмосферний тиск протягом доби становитиме 752–756 мм рт. ст., вітер слабкий — до 2 м/с.

Вологість буде змінюватися від 81% зранку до 32% у другій половині дня. Тут варто зауважити про небезпеку, адже висока вологість може спричиняти труднощі в терморегуляції організму, оскільки піт не випаровується так швидко, як зазвичай, що ускладнює охолодження тіла. Це підвищує ризик теплових ударів, зневоднення та загострення захворювань дихальних шляхів, таких як астма.

сонце

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня також демонструє, що цьогорічна весна виправдовує очікування: тепло прийшло впевнено та надовго. Для порівняння, максимальна температура цього дня за останні 130 років сягала +24°C у 2016 році, а найхолодніше було у 1946-му — тоді зафіксували -5°C.

Саме у цей день зазвичай пробуджуються цвіркуни, а зима остаточно здає свої позиції. Харків’янам варто скористатися нагодою і насолодитися по-справжньому весняною п’ятницею.

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