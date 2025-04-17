Прогноз погоды в Харькове на 18 апреля появился на просторах Интернета и местные жители могут узнать, чего им ожидать.

Прогноз погоды в Харькове на 18 апреля обещает жителям региона весенний день с ясным небом и комфортной температурой, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, с самого утра и до позднего вечера солнце будет властвовать над городом — ни облака и без осадков. Ночью температура будет держаться в пределах +10…+13°, а днем ​​поднимется до +23°. Атмосферное давление в течение суток составит 752-756 мм рт. ст., ветер слабый – до 2 м/с.

Влажность будет изменяться от 81% с утра до 32% во второй половине дня. Здесь следует заметить об опасности, ведь высокая влажность может вызывать трудности в терморегуляции организма, поскольку пот не испаряется так быстро, как обычно, что затрудняет охлаждение тела. Это повышает риск тепловых ударов, обезвоживание и обострение болезней дыхательных путей, таких как астма.

Прогноз погоды в Харькове на 18 апреля также демонстрирует, что весна этого года оправдывает ожидания: тепло пришло уверенно и надолго. Для сравнения, максимальная температура в этот день за последние 130 лет достигала +24°C в 2016 году, а холоднее всего было в 1946-м — тогда зафиксировали -5°C.

Именно в этот день обычно пробуждаются сверчки, а зима окончательно сдает свои позиции. Харьковчанам стоит воспользоваться случаем и насладиться по-настоящему весенней пятницей.

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