Робота в Харкові передбачає багато вільних місць на найбільш затребувані професії з достойною оплатою.

Робота в Харкові може бути дуже різною, тому варто знати про найбільш затребувані професії, де добре платять, повідомляє Politeka.

Як свідчить аналітика з Work.ua, найбільш затребувані професії здебільшого оплачуються досить добре, тож хороша робота в Харкові знайдеться всім бажаючим.

Вакансій більшає із кожним днем, а роботодавці готові вкладати в персонал. Є пропозиції із зарплатами до 75 тисяч гривень. Найбільш затребувані професії - це ті самі, що стабільно тримаються в топах останні роки. У місті постійно шукають продавців, водіїв, адміністраторів, бухгалтерів, менеджерів із продажу, кухарів, вантажників.

Тобто це базові ролі, без яких не обходиться жоден бізнес, жодна компанія. Серед пропозицій можна знайти не лише стабільну зарплату, а й бонуси, гнучкий графік, оплачувані лікарняні й відпустки, офіційне працевлаштування тощо.

Окрема історія - величезний сегмент сервісу та громадського харчування. Наприклад, мережа ресторанів McDonald’s пропонує понад 24 тисячі гривень на місяць на стартовій позиції, без вимоги досвіду.

Там підхід до персоналу майже європейський: навчання прямо на робочому місці, можливість самостійно обирати графік, підтримка ментального здоров’я, збереження зарплати навіть під час повітряної тривоги, коли всі повинні йти в укриття.

Тож робота в Харкові є і найбільш затребувані професії оплачуються здебільшого дуже навіть добре.

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