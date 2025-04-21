Квітень продемонстрував деяке подорожчання молочних продуктів у Харкові, повідомляє Politeka.

Найбільше за місяць подорожчав твердий сир «Звени Гора Голандський 45%». Якщо у березні його середня вартість становила 159,11 грн за упаковку 285 г, то зараз — 199. У мережі «Novus» сир коштує 195,99, а в «Megamarket» — 199. Таким чином, він тепер дорожчий майже 40 гривень.

Натомість молоко подешевшало. Наприклад, молоко «Яготинське 2,6%» у березні продавалося в середньому за 55,86 грн, а вже в квітні — за 51,63. Найнижча ціна зафіксована в «Novus» — 46,99, найвища — в «Metro», де літр коштує 56,90.

Ціни на іншу молочоку змінювались менш помітно. Маргарин «Олком Вершковий 72,5%» подорожчав на 0,16 гривні і нині коштує 33,95. У «Auchan» його можна придбати за 33,90, у «Novus» — за 33,99.

Невелике зростання продемонстрували вершки «Простонаше 10%» — із 34,52 грн до 35,37. У «Novus» вони найдешевші (33,69), а в «Megamarket» — найдорожчі (38,40).

Сметана «Президент 15%» залишилася на рівні попереднього місяця — 52,99 проти 51,56. А кисломолочний сир «Простонаше 9%» подорожчав на 1,57 гривні — до 94,85.

Загалом подорожчання молочних продуктів у Харкові незначне, але все одно може бути відчутним для містян.

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