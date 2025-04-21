Апрель продемонстрировал некоторое подорожание молочных продуктов в Харькове , сообщает Politeka.

Больше всего за месяц подорожал твердый сыр «Звени Гора Голландский 45%». Если в марте его средняя стоимость составляла 159,11 грн за упаковку 285 г, то сейчас — 199. В сети Novus сыр стоит 195,99, а в Megamarket — 199. Таким образом, он теперь дороже почти 40 гривен.

Зато молоко подешевело. К примеру, молоко «Яготинское 2,6%» в марте продавалось в среднем за 55,86 грн, а уже в апреле — за 51,63. Самая низкая цена зафиксирована в Novus - 46,99, самая высокая - в Metro, где литр стоит 56,90.

Цены на другую молочку менялись менее заметно. Маргарин "Олком Сливочный 72,5%" подорожал на 0,16 гривны и сейчас стоит 33,95. У Auchan его можно приобрести за 33,90, у Novus — за 33,99.

Небольшой рост продемонстрировали сливки «Простонаше 10%» — с 34,52 грн до 35,37. У «Novus» они самые дешевые (33,69), а у «Megamarket» – самые дорогие (38,40).

Сметана «Президент 15%» осталась на уровне предыдущего месяца – 52,99 против 51,56. А кисломолочный сыр «Простонаше 9%» подорожал на 1,57 гривны – до 94,85.

В общем, подорожание молочных продуктов в Харькове незначительное, но все равно может быть ощутимым для горожан.

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