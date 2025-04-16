Які графіки відключення світла енергетики можуть запроваджувати в Харкові та області в четвер, 17 квітня 2025 року.

Експерти "Укренерго" та обленерго повідомили, яка зараз ситуація в мережі та що відомо про графіки відключення світла в Харкові та області на 17 квітня 2025 року, пише Politeka.

Загалом по Україні зараз стабілізувався рівень споживання електроенергії та відповідає сезонним показникам. Все завдяки потеплінню та ясній погоді в більшості регіонів, яка дозволяє достатньо ефективно працювати побутовим сонячним електростанція, розвантажуючи загальну енергомережу.

При цьому енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які постраждали від російських ракетно-дронових атак, а також локальні ремонтні та профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання, через які періодично доводиться застосовувати графіки відключення світла, зокрема в Харківській області.

Поки обленерго не повідомляло про запровадження в Харкові та області стабілізаційних, аварійних чи навіть локальних графіків відключення світла на четвер, 17 квітня, пише Politeka.

Але в "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Якщо на 17 квітня буде заплановано додаткові знеструмлення, про це повідомлять на офіційній сторінці вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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