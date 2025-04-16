Какие графики отключения света энергетики могут вводить в Харькове и области в четверг, 17 апреля 2025 года.

Эксперты "Укрэнерго" и облэнерго сообщили, какая ситуация сейчас в сети и что известно о графиках отключения света в Харькове и области на 17 апреля 2025 года, пишет Politeka.

В целом по Украине сейчас стабилизировался уровень потребления электроэнергии и соответствует сезонным показателям. Все благодаря потеплению и ясной погоде в большинстве регионов, которая позволяет достаточно эффективно работать бытовым солнечным электростанциям, разгружая общую энергосеть.

При этом энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на пострадавших от российских ракетно-дроновых атак энергообъектах, а также локальные ремонтные и профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения, из-за которых периодически приходится применять графики отключения света, в частности в Харьковской области.

Пока облэнерго не сообщало о введении в Харькове и области стабилизационных, аварийных или локальных графиков отключения света на четверг, 17 апреля, пишет Politeka.

Но в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Если на 17 апреля запланированы дополнительные обесточения, об этом сообщат на официальной странице вашего оператора системы распределения (облэнерго).

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