Вже стало відомо, як працюватимуть церкви на Великдень у Харкові, проте важливо стежити за можливими змінами у розкладі.

Містянам розповіли, як працюватимуть церкви на Великдень у Харкові, повідомляє Politeka.

У 2025 році церкви на Великдень у Харкові готуються до святкових богослужінь з урахуванням безпекової ситуації, тому важливо слідкувати за можливими змінами в розкладі.

У Свято-Озерянському храмі, як і в попередні роки, відбудуться головні великодні служби, що триватимуть до 20.04. Одним із важливих моментів стане освячення пасок:

19 числа (субота) з 12:00 до 20:00

20 числа (неділя) з 9:00 до 15:00

Основні служби включають традиційні церковні обряди, зокрема Маслособорування 16 квітня о 17:00. У Великий четвер, 17 квітня, о 8:00 відбудеться Божественна Літургія, а в Великій П’ятниці, 18 квітня, о 16:00 — чин поховання Плащаниці. На Великодню неділю, 20 числа, служба розпочнеться з полуношниці о 5:30, а освячення пасок триватиме з 9:00 до 15:00.

Крім того, будуть доступні трансляції в храмах УГКЦ, зокрема у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, де Великодня Літургія розпочнеться о 7:00.

Зважаючи на постійну загрозу повітряних атак, місцева влада закликає церковних служителів забезпечити безпеку вірян. Для цього потрібно підготувати інформацію про укриття у разі тривоги та обмежити проведення масових заходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.