Уже стало известно, как будут работать церкви на Пасху в Харькове, однако важно следить за возможными изменениями в расписании.

Горожанам рассказали, как будут работать церкви на Пасху в Харькове , сообщает Politeka.

В 2025 году церкви на Пасху в Харькове готовятся к праздничным богослужениям с учетом ситуации безопасности, поэтому важно следить за возможными изменениями в расписании.

В Свято-Озерянском храме, как и в предыдущие годы, состоятся главные пасхальные службы, которые продлятся до 20.04. Одним из важных моментов станет освящение пасок:

19 числа (суббота) с 12:00 до 20:00

20 числа (воскресенье) с 9:00 до 15:00

Основные службы включают традиционные церковные обряды, в частности Маслособорство 16 апреля в 17:00. В Великий четверг, 17 апреля, в 8:00 состоится Божественная Литургия, а в Великой Пятнице, 18 апреля, в 16:00 – чин захоронения Плащаницы. На Пасхальное воскресенье, 20 числа, служба начнется с полуношницы в 5:30, а освящение пасок будет продолжаться с 9:00 до 15:00.

Кроме того, будут доступны трансляции в храмах УГКЦ, в частности, в Патриаршем соборе Воскресения Христова, где Пасхальная Литургия начнется в 7:00.

Учитывая постоянную угрозу воздушных атак, местные власти призывают церковных служителей обеспечить безопасность верующих. Для этого нужно подготовить информацию о укрытии в случае тревоги и ограничить проведение массовых мероприятий.

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