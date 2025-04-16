Покупці у торгових мережах відчули на собі подорожчання овочів у Харкові, яке змушує їх економити та шукати більш вигідні варіанти.

За останній місяць відбулося помітне подорожчання овочів у Харкові, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу, капуста білокачанна подорожчала найбільше — середня ціна зросла з 50,83 грн/кг у березні до 53,70 у середині квітня. Найдешевше її можна придбати в Novus — за 44,89, а найдорожче — в Megamarket, де ціна сягає 72,90.

Ціна на картоплю залишилась майже стабільною — підвищення склало лише 0,30 гривень. Середня вартість на сьогодні — 32,60. У Metro і Auchan — найнижчі цінники (28,40–28,90), тоді як Megamarket пропонує картоплю за 40,50.

Цибуля ріпчаста подорожчала на 1,20 грн, і тепер вартість 1 кг у середньому становить 17,70. Найвигідніші пропозиції в Auchan і Novus (приблизно 14,80), а от у Megamarket — понад 23.

Різко зросли ціни на огірки гладкі: у березні середня вартість була 134,27 гривні за кілограм, а зараз — вже 144,73, що означає підвищення на понад 26.

Перець болгарський жовтий також суттєво подорожчав — з 270,88 грнг до 295,43. Найдорожчий перець у Megamarket — понад 348 за кг.

Загалом, подорожчання овочів у Харкові охопило більшість популярних позицій, зокрема через сезонні фактори та логістичні витрати. Така ситуація може зберігатися і надалі, особливо в очікуванні свіжого врожаю.

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