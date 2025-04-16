Покупатели в торговых сетях почувствовали на себе подорожание овощей в Харькове, заставляя их экономить и искать более выгодные варианты.

За последний месяц произошло заметное подорожание овощей в Харькове , сообщает Politeka .

По данным мониторинга, белокочанная капуста подорожала больше всего — средняя цена выросла с 50,83 грн/кг в марте до 53,70 в середине апреля. Дешевле всего ее можно приобрести в Novus — за 44,89, а самое дорогое — в Megamarket, где цена достигает 72,90.

Цена на картофель осталась почти стабильной – повышение составило всего 0,30 гривен. Средняя стоимость на сегодняшний день - 32,60. У Metro и Auchan самые низкие ценники (28,40–28,90), тогда как Megamarket предлагает картофель за 40,50.

Лук репчатый подорожал на 1,20 грн, и теперь стоимость 1 кг в среднем составляет 17,70. Самые выгодные предложения у Auchan и Novus (примерно 14,80), а вот у Megamarket – более 23.

Резко выросли цены на огурцы гладкие : в марте средняя стоимость была 134,27 гривны за килограмм, а сейчас уже 144,73, что означает повышение более чем на 26.

Перец болгарский желтый также существенно подорожал - с 270,88 грн до 295,43 грн. Самый дорогой перец в Megamarket – более 348 за кг.

В целом, подорожание овощей в Харькове охватило большинство популярных позиций, в частности из-за сезонных факторов и логистических затрат. Такая ситуация может сохраняться и дальше, особенно в ожидании свежего урожая.

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