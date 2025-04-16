Ціни на паски в Харкові перед Великоднем зросли, дізнайтеся, скільки коштує святкова випічка та декор у 2025 році.

Ціни на паски в Харкові напередодні Великодня 2025 року помітно зросли, а вибір святкових товарів – як завжди вражає, повідомляє Politeka.

У місті можна знайти як класичні паски, так і сучасні варіації: сирні, бездріжджові, панетоне та крафіни.

У супермаркетах невелика паска вагою 100 г коштує від 30 грн, а 300-грамова – від 80. У пекарнях та кав’ярнях вартість значно вища: за 120-грамовий варіант просять від 60, а за пів кілограма – від 300. За рік ціни на паски в Харкові зросли в середньому на 15%. Причинами стали подорожчання основних інгредієнтів – яєць, масла, молока – а також зростання вартості електроенергії.

Ще один популярний товар цього сезону – прикраси для пасок і крашанок. Найдешевше коштують цукрові посипки – від 4 грн, глазур – від 10 гривень за 75 г, а барвники для яєць – від 13 гривень за набір. Розцінки на родзинки стартують від 40 грн за 200 г у супермаркетах, а на ринках – досягають 370 за кг. Цукати обійдуться від 85 гривень за 250 г, а кокосова стружка – від 14 за 40 грам.

Ціни на паски в Харкові зросли не лише через інгредієнти, а й через сезонний попит. Водночас вартість глазурі та цукатів залишилась стабільною.

Для тих, хто хоче заощадити, залишається варіант приготувати великодню випічку власноруч — це може бути не лише економніше, а й смачніше.

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