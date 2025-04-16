Цены на паски в Харькове перед Пасхой выросли, узнайте, сколько стоит праздничная выпечка и декор в 2025 году.

Цены на паски в Харькове в канун Пасхи 2025 года заметно выросли, а выбор праздничных товаров – как всегда впечатляет, сообщает Politeka.

В городе можно найти как классические паски, так и современные вариации: творожные, бесдрожжевые, панетоне и крафины.

В супермаркетах небольшая весом 100 г стоит от 30 грн, а 300-граммовый – от 80. В пекарнях и кофейнях стоимость значительно выше: за 120-граммовый вариант просят от 60, а за полкилограмма – от 300. За год цены на пояса в Харькове выросли в среднем. Причинами стали подорожания основных ингредиентов – яиц, масла, молока – а также рост стоимости электроэнергии.

Еще один популярный товар этого сезона – украшения для куличей и пасхальных яиц. Дешевле всего стоят сахарные посыпки – от 4 грн, глазурь – от 10 гривен за 75 г, а красители для яиц – от 13 гривен за набор. Расценки на изюм стартуют от 40 грн за 200 г в супермаркетах, а на рынках – достигают 370 за кг. Цукаты обойдутся от 85 гривен за 250 г, а кокосовая стружка – от 14 до 40 грамм.

Цены на паски в Харькове выросли не только из-за ингредиентов, но и из-за сезонного спроса. В то же время стоимость глазури и цукатов осталась стабильной.

Для тех, кто хочет сэкономить, остается вариант приготовить пасхальную выпечку своими руками – это может быть не только экономнее, но и вкуснее.

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