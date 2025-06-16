Ціни на квартири у Харкові продовжують знижуватися, що створює можливості для покупців, але ринок залишається нестабільним.

Ціни на квартири у Харкові демонструють стійке зниження як на первинному, так і на вторинному ринку, адже ситуація в регіоні продовжує впливати на вартість нерухомості, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані аналітичної платформи LUN, на Харківщині, як і в інших прифронтових регіонах України, ціни досягли історичних мінімумів.

За інформацією ресурсу, вартість житла в Харкові знизилась майже на 75% у порівнянні з довоєнними показниками. Якщо до початку повномасштабного вторгнення за однокімнатну квартиру просили $40 000–50 000, то нині можна знайти пропозиції за $8 000–10 000.

Ціни на квартири у Харкові у новобудовах також коливаються в залежності від етапу будівництва: на старті продажів квадратний метр коштує від $950, а після здачі будинку — перевищує $1300.

Експерти припускають, що після завершення бойових дій ситуація на ринку знову зміниться. Через брак роботи у західних регіонах багато переселенців можуть повернутися до великих міст, що знову вплине на попит і ціни на квартири у Харкові.

Це може призвести до стабілізації ринку нерухомості та навіть незначного підвищення вартості житла в майбутньому. Однак наразі ситуація залишається непередбачуваною, і потенційні покупці мають бути обережними у своїх рішеннях.

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