Цены на квартиры в Харькове продолжают снижаться, что создает возможности для покупателей, но рынок остается нестабильным.

Цены на квартиры в Харькове демонстрируют устойчивое понижение как на первичном, так и на вторичном рынке, ведь ситуация в регионе продолжает влиять на стоимость недвижимости, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные аналитической платформы LUN , в Харьковской области, как и в других прифронтовых регионах Украины, цены достигли исторических минимумов.

По информации ресурса, стоимость жилья в Харькове снизилась почти на 75% по сравнению с довоенными показателями. Если до начала полномасштабного вторжения за однокомнатную квартиру просили $40 000–50 000, то сейчас можно найти предложения за $8 000–10 000.

Цены на квартиры в Харькове в новостройках также колеблются в зависимости от этапа строительства: на старте продаж квадратный метр стоит от $950, а после сдачи дома превышает $1300.

Эксперты предполагают, что после завершения боевых действий ситуация на рынке снова изменится. Из-за нехватки работы в западных регионах многие переселенцы могут вернуться в крупные города, что снова повлияет на спрос и цены на квартиры в Харькове.

Это может привести к стабилизации рынка недвижимости и даже незначительному повышению стоимости жилья в будущем. Однако ситуация остается непредсказуемой, и потенциальные покупатели должны быть осторожными в своих решениях.

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