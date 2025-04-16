Підвищення тарифів на газ у Харкові поки не відбулося, проте існуючі ціни не покривають витрат компаній-постачальників, повідомляє Politeka.net.

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Вартість одного кубометра газу для побутових споживачів коливається в межах від 7,96 до 7,99 грн, залежно від компанії-постачальника.

Для мешканців, які не мають газового лічильника, діють фіксовані розцінки в травні. Так, при наявності централізованого гарячого водопостачання сума складає від 26,11 до 26,21 грн на особу, а при його відсутності — 42,90 до 43,07 гривень.

У квартирах, де встановлено газову плиту й водонагрівач, тариф сягає з 83,50 до 83,82 грн на одну особу.

Крім цього, уряд України подовжив дію фіксованого тарифу на постачання блакитного палива для населення до 31 жовтня 2025 року. Відповідно до оновленої інформації, компанія «Нафтогаз» і надалі постачатиме його українцям за стабільною ціною. Тобто підвищення тарифів на газ у Харкові не прогнозується.

Також вартість теплопостачання для мешканців міста залишається незмінними з початку повномасштабного вторгнення — 1539 грн за одну гігакалорію. Про це розповів фінансовий директор КП «Харківські теплові мережі» Ігор Горішній. За його словами, нинішній тариф не покриває фактичну собівартість послуги, яка перевищує 2,5 тисячі гривень за гігакалорію.

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