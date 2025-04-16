Повышение тарифов на газ в Харькове пока не произошло, однако существующие цены не покрывают расходы компаний-поставщиков, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать от стоимости в апреле.

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей колеблется от 7,96 до 7,99 грн, в зависимости от компании-поставщика.

Для жителей, у которых нет газового счетчика, действуют фиксированные расценки в мае. Так, при наличии централизованного горячего водоснабжения сумма составляет от 26,11 до 26,21 грн. на человека, а при его отсутствии — 42,90 до 43,07 грн.

В квартирах, где установлена ​​газовая плита и водонагреватель, цена достигает с 83,50 до 83,82 грн на одного человека.

Кроме того, правительство Украины продлило действие фиксированной цены на поставку голубого топлива для населения до 31 октября 2025 года. Согласно обновленной информации, компания «Нафтогаз» и дальше будет поставлять его украинцам по стабильной цене. То есть, повышение тарифов на газ в Харькове не прогнозируется.

Также стоимость теплоснабжения для жителей города остается неизменными с начала полномасштабного вторжения — 1539 гривен за одну гигакалорию. Об этом рассказал финансовый директор КП «Харьковские тепловые сети» Игорь Горишний.

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