Повышение тарифов на газ в Харькове пока не произошло, однако существующие цены не покрывают расходы компаний-поставщиков, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать от стоимости в апреле.

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей колеблется от 7,96 до 7,99 грн, в зависимости от компании-поставщика.

Для жителей, у которых нет газового счетчика, действуют фиксированные расценки в мае. Так, при наличии централизованного горячего водоснабжения сумма составляет от 26,11 до 26,21 грн. на человека, а при его отсутствии — 42,90 до 43,07 грн.

В квартирах, где установлена ​​газовая плита и водонагреватель, цена достигает с 83,50 до 83,82 грн на одного человека.

коммуналка, платежки. тариф

Кроме того, правительство Украины продлило действие фиксированной цены на поставку голубого топлива для населения до 31 октября 2025 года. Согласно обновленной информации, компания «Нафтогаз» и дальше будет поставлять его украинцам по стабильной цене. То есть, повышение тарифов на газ в Харькове не прогнозируется.

Также стоимость теплоснабжения для жителей города остается неизменными с начала полномасштабного вторжения — 1539 гривен за одну гигакалорию. Об этом рассказал финансовый директор КП «Харьковские тепловые сети» Игорь Горишний.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.