Обленерго попередило про нові графіки відключення світла, які будуть застосовуватися в Харківській області 16 квітня 2025 року.

У Харківській області в середу, 16 квітня 2025 року, знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Загалом, за даними компанії "Укренерго", на тлі покращення погодних умов в Україні рівень споживання електроенергії зараз відповідає сезонним показникам.

При цьому максимальний рівень споживання електроенергії фіксується саме у вечірні години. Енергетики просять українців за можливості перенести активне електроспоживання на денні години та використовувати потужні електроприлади приблизно з 10 до 18, коли найактивніше працють побутові сонячні електростанції.

У Харкові та області енергетики продовжують проводити ремонтні та профілактичні роботи в електромережі та змушені застосовувати відповідні графіки відключення світла, зокрема вони діятимуть і 16 квітня, пише Politeka.

Обленерго попереджає, що 16 квітня графіки відключення світла діятимуть на території Мерефʼянської громади. Повідомляється, що з 9:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці десятків вулиць міста Мерефа – повний список адрес можна знайти на сайті територіальної громади.

Що стосується інших населених пунктів регіону, то для них поки обленерго не повідомляло про планові знеструмлення на середу.

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