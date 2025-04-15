Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света, которые будут применяться в Харьковской области 16 апреля 2025 года.

В Харьковской области в среду, 16 апреля 2025 года, снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным компании "Укрэнерго", на фоне улучшения погодных условий в Украине уровень потребления электроэнергии сейчас соответствует сезонным показателям.

При этом максимальный уровень потребления электроэнергии фиксируется в вечерние часы. Энергетики просят украинцев по возможности перенести активное электропотребление на дневные часы и использовать мощные электроприборы примерно с 10 до 18, когда активнее всего работают бытовые солнечные электростанции.

В Харькове и области энергетики продолжают проводить ремонтные и профилактические работы в электросети и вынуждены применять соответствующие графики отключения света, в частности, они будут действовать и 16 апреля, пишет Politeka.

Облэнерго предупреждает, что 16 апреля графики отключения света будут действовать на территории Мерефьянской общины. Сообщается, что с 9:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители десятков улиц города Мерефа – полный список адресов можно найти на сайте территориальной общины.

Что касается других населенных пунктов региона, то для них пока облэнерго не сообщало о плановых обесточениях на среду.

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