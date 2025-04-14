Енергетики повідомили, як змінилася ситуація в енергосистемі та які графіки відключення світла будуть застосовувати в Харкові та області 15 квітня 2025 року.

Що відомо про графіки відключення світла в Харкові та області, які плануються на вівторок, 15 квітня 2025 року, розповідає Politeka.

Через значне потепління по всій країні, як повідомляє "Укрнерего", в Україні знизився рівень споживання електроенергії. Крім того, завдяки ясній погоді побутові сонячні електростанції можуть ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу.

Тому зараз енергетики просять українців за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години, коли найефективніше працюють СЕС, – орієнтовно з 10:00 до 17:00.

Енергетики також продовжують аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які постраждали від масованих ракетних і дронових атак із боку російських окупаційних військ, пише Politeka.

Щоб підвищити надійність електропостачання в регіоні та уникнути можливих аварійних ситуацій, в Харкові та області енергетики регулярно проводять профілактичні та ремонтні роботи в енергомережі, через які доводиться застосовувати локальні графіки відключення світла.

Поки про запровадження графіків відключення світла в Харківській області на 15 квітня обленерго не повідомляло, але цю інформацію можуть оголосити і пізніше.

Також уже відомо, що знеструмлення в регіоні плануються на середу, 16 квітня, зокрема в місті Мерефа.

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