Энергетики сообщили, как изменилась ситуация в энергосистеме и какие графики отключения света будут использоваться в Харькове и области 15 апреля 2025 года.

Что известно о планируемых на вторник, 15 апреля 2025 года, графиках отключения света в Харькове и области, рассказывает Politeka.

Из-за значительного потепления по всей стране, как сообщает "Укрнерего", в Украине снизился уровень потребления электроэнергии. Кроме того, благодаря ясной погоде, бытовые солнечные электростанции могут эффективно работать и разгружать общую сеть.

Поэтому сейчас энергетики просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, когда эффективно работают СЭС, – ориентировочно с 10:00 до 17:00.

Энергетики также продолжают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших от массированных ракетных и дроновых атак со стороны российских оккупационных войск, пишет Politeka.

Чтобы повысить надежность электроснабжения в регионе и избежать возможных аварийных ситуаций, в Харькове и области энергетики регулярно проводят профилактические и ремонтные работы в сети, из-за которых приходится применять локальные графики отключения света.

Пока о введении графиков отключения света в Харьковской области на 15 апреля облэнерго не сообщало, но эта информация может быть объявлена ​​и позже.

Также уже известно, что обесточения в регионе планируются на среду, 16 апреля, в частности, в городе Мерефа.

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