У Харкові надається субсидія для ВПО, дізнайтеся, як переселенцям отримати компенсацію за оренду житла.

З 29 січня 2025 року в Харкові було запроваджено субсидію, що надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), фінансова компенсація вартості оренди житла, передає Politeka.

Це важливий крок на підтримку тих, хто через війну залишився без власної домівки.

Претендувати на допомогу можуть усі внутрішньо переміщені особи (ВПО), незалежно від того, коли вони набули цього статусу — після 2014 року або після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Хто має право на отримання допомоги на оренду для ВПО Харкові:

особи з чинною довідкою ВПО;

ті, хто не має у власності житла, або якщо будинок зруйновано чи визнано непридатним — у такому разі його потрібно внести до відповідного реєстру;

обов’язкова умова — відмова від щомісячної допомоги переселенцям (грошової підтримки на проживання).

Подати заяву можна через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

вебпортал електронних послуг ПФУ або інші онлайн-сервіси.

Пакет документів для оформлення субсидії на оренду:

заява на отримання субсидії;

договір оренди (найму);

копії додаткових документів (за потреби): свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про проживання дитини з одним із батьків, документи щодо стягнення аліментів тощо.

Власник не повинен бути родичем першого ступеня орендаря, а обидві сторони — орендодавець та орендар — мають підписати договір.

Після цього документ вноситься до системи Пенсійного фонду як копія або скан.

Якщо ви подаєте документи онлайн, потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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