В Харькове предоставляется субсидия для ВПЛ, узнайте, как переселенцам получить компенсацию за аренду жилья.

С 29 января 2025 года в Харькове была введена субсидия, предоставляемая внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), финансовая компенсация стоимости аренды жилья, передает Politeka.

Это важный шаг в поддержку тех, кто из-за войны остался без собственного дома.

Претендовать на помощь могут все внутренне перемещенные лица (ВПЛ), независимо от того, когда они приобрели этот статус — после 2014 года или после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кто имеет право на получение помощи на аренду для ВПЛ Харькове:

лица с действующей справкой ВПЛ;

те, кто не имеет в собственности жилья или если дом разрушен или признан непригодным — в таком случае его нужно внести в соответствующий реестр;

обязательное условие – отказ от ежемесячной помощи переселенцам (денежной поддержки на проживание).

Подать заявление можно через:

сервисные центры Пенсионного фонда;

центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);

веб-портал электронных услуг ПФУ или другие онлайн-сервисы.

Пакет документов для оформления субсидии на аренду:

заявление на получение субсидии;

договор аренды (найма);

копии дополнительных документов (при необходимости): свидетельство о расторжении брака, решение суда о проживании ребенка с одним из родителей, документы по взысканию алиментов и т.п.

Владелец не должен быть родственником первой ступени арендатора, а обе стороны — арендодатель и арендатор должны подписать договор.

После этого документ вносится в систему Пенсионного фонда как копию или скан.

Если вы подаете документы онлайн, нужно наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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