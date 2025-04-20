Пенсія в Запоріжжі для однієї з місцевих мешканок несподівано обернулась судовою тяганиною та нервами.

Пенсія в Запоріжжі передбачає можливий перехід на інший вид виплат, однак для жінки це обійшлося дуже дорого, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Запорізького районного суду, все почалося з того, що особа, яка вже перебувала на обліку в ПФУ як одержувачка виплат за віком, у лютому 2024 року звернулася до сервісного центру в місті з проханням про перерахунок.

Вона хотіла перейти на пенсію в Запоріжжі, передбачену для держслужбовців згідно з відповідним законом. Але після перевірки документації з'ясувалося, що у довідках про заробітну плату, які надійшли з обласного департаменту соцзахисту, є розбіжності. Зокрема, форма додатків №4 та №5, що використовуються для розрахунків, не відповідала вимогам.

У підсумку, новий розрахунок виявився не на користь жінки. Перехід на інший вид призвів до її зменшення, і з лютого по вересень 2024 року, як встановив ПФУ, вона нібито отримала "зайві" кошти. Сума "переплати", за підрахунками Фонду - 37 214 гривень. Орган подав до суду, вимагаючи повернення грошей.

Однак суд після вивчення матеріалів справи дійшов до висновку, що жодних доказів, які б підтверджували рахункову помилку або зловживання з боку пенсіонерки, не існує. Більше того, довідки для перерахунку подавала не вона сама, а Департамент соцзахисту населення.

У рішенні суду наголошується, що відповідачка не надавала жодної недостовірної інформації, не намагалась умисно завищити суму пенсії в Запоріжжі, і не є винною у технічних розбіжностях, які спричинили перерахунок. Тому вимоги ПФУ визнали необґрунтованими та відмовили у стягненні коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.