Пенсия в Запорожье для одной из местных жительниц неожиданно обернулась судебной волокитой и нервами.

Пенсия в Запорожье предполагает возможный переход на другой вид выплат, однако для женщины это обошлось очень дорого, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Запорожского районного суда, все началось с того, что лицо, уже состоявшее на учете в ПФУ как получатель выплат по возрасту, в феврале 2024 года обратилось в сервисный центр в городе с просьбой о пересчете.

Она хотела перейти на пенсию в Запорожье, предусмотренную для госслужащих по соответствующему закону. Но после проверки документации выяснилось, что в поступивших из областного департамента соцзащиты справках о заработной плате есть разногласия. В частности, форма приложений №4 и №5, используемых для расчетов, не отвечала требованиям.

В итоге новый расчет оказался не в пользу женщины. Переход на другой вид привел к ее уменьшению, и с февраля по сентябрь 2024, как установил ПФУ, она якобы получила "лишние" средства. Сумма "переплаты", по подсчетам Фонда – 37 214 гривен. Орган подал в суд, требуя возврата денег.

Однако суд после изучения материалов дела пришел к выводу, что никаких доказательств, подтверждающих счетную ошибку или злоупотребление со стороны пенсионерки, не существует. Более того, справки для пересчета подавала не она сама, а Департамент соцзащиты населения.

В решении суда отмечается, что ответчица не предоставляла никакой недостоверной информации, не пыталась умышленно завысить сумму пенсии в Запорожье, и не виновата в технических разногласиях, которые повлекли за собой перерасчет. Поэтому требования ПФУ сочли необоснованными и отказали во взыскании средств.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.